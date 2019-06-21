شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتتح معسكر «قادة المستقبل» بحوار مفتوح للطلاب مع «الخشت» و«سلامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أولى لقاءات ومحاضرات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، في نسخته الثالثة والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان: «تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال»، حيث تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة محاضرة الافتتاح، وذلك يوم الإثنين 24 يونيو الجاري، والتي تُقام تحت عنوان «طرق تطوير العقل المصري»، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام ويدور حوار مفتوح مع الطلاب.

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وتُقام فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة خلال الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس المُقبل، ويتضمن 6 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام، لإجراء حوارات مع الطلاب. كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ مفاهيم الاستقلالية الفكرية لدي شبابها وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي والمساهمة في بناء المجتمع.