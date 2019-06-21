شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: ارتفاع ميزانية بنك ناصر الاجتماعي لـ 18026 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2018 /2019، وأعلنت والي أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع إجمالي ميزانية البنك حيث بلغت مبلغ 18026مليون جنيه في حين بلغ إجمالي الميزانية عن العام السابق في 30/6/2018 مبلغ 15940مليون جنيه.

واشارت والي أنه تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي والجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي تم خلال الإجتماع مناقشة الاتفاق الذي تم مع شركة بنوك مصر لإنهاء إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري باشتراك البنك في منظومة بطاقات الدفع الوطنية «بطاقة ميزة»، والاستعدادات التي تجري داخل البنك لإصدارها وهي أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع.

وأضافت والي أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى مبلغ 947 مليون جنيه في مقابل 749مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 198 مليون جنيه بنسبه 26% .

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وأوضحت والي أن المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك والتي بلغ قيمته 962مليون جنيه وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 59.7مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه، هذا بالإضافة إلى الموافقة على دعم وحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمستشفيات جامعة القاهرة بجهاز ميكروسكوب جراحي بمبلغ مليون و999الف جنيه تقريبا .

كما تم أيضا مناقشة المستجد من إجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيري «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه استمراراً لما أظهرته نتائج الأعمال من معدلات نمو إيجابية، فقد حقق البنك عائد على التمويلات بقيمة 1951 مليون جنيه في مقابل 1410مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 541مليون جنيه بنسبة 38%، كما بلغت إجمالي ودائع العملاء مبلغ 6300 مليون جنيه مع العلم أن إجمالي الرصيد عن العام السابق في 30/6/2018 بلغ 5266مليون جنيه وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء .

أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك فقد أعلن «فاروق» انه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب، وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3175مليون جنيه لعدد 69516 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 195 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل .....الخ، وذلك بغرض تحويل الأجير لمالك وتوفير وسائل النقل للمواطنين بدفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهر .