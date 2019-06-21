شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لـ«الأمم الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية، تزامنا مع إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وأيضاً الدفع بعيادات متنقلة في التجمعات الكبرى، ومراكز الشباب بالمحافظة لمواجهة أي طوارئ خلال التجمعات أثناء مشاهدة مباريات البطولة.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد على مديري المستشفيات بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وذلك من مخازن التموين الدوائي، وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات ومختلف الفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة، كما أكد وكيل الوزارة على مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بتجهيز فرق الإنتشار السريع للإستعانة بهم حالة الحاجة إليهم، كما أوضح بأنه تم التنسيق بين هيئة الإسعاف بالشرقية بتغطية الحدائق والمنتزهات، وأماكن التجمعات، والطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف في 83 نقطة مختلفة بالمحافظة.

في ذات السياق أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام للمواطنين على مستوى الجمهورية وحرصاً منها على إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 والمقامة على أرض جمهورية مصر العربية فقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتزويد محطة إرسال الزقازيق للبث التليفزيوني بأجهزة بث رقمية لتقوية إشارة البث للقنوات الأرضية والمتاح عرض مباريات البطولة عليها حتى يتثنى وصول إشارات البث الأرضي لجميع المواطنين على مستوى محافظة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية على جاهزية جميع مراكز الشباب والأندية المختلفة في نطاق المحافظة والتي تم تزويدها بشاشات عرض كبيرة لعرض مباريات البطولة وإتاحة الفرصة لجميع الشباب والمواطنين الإستمتاع بمشاهدة المباريات ومؤازرة المنتخب الوطني.