شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الشرقية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان ملتقى الحضارات بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعبية في مهرجان ملتقي الحضارات المُقام بالعاصمة الأردنية، عمان.

Advertisements

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالأداء المشرف لفرفة الشرقية للفنون الشعبية، التي استطاعت أن تسطر اسمها بأحرف من نور في سجل المهرجانات الإقليمية والدولية من خلال تقديم رقصات وعروض فنية وفولكورية تعبر عن تقاليد وعادات المجتمع المصري بصفة عامة والمجتمع الشرقاوي بصفة خاصة.

وأوضح أحمد واصف، مدير فرقة الشرقية للفنون الشعبية، أنه من المقرر مشاركة الفرقة برقصات وعروض فنية في فعاليات مهرجان الأردن، لافتا أن الفرقة تضم 6 أفراد، وهم: «حسين محمد - كريم محمود - ميار محمد - السيد الهضيبي - نادر السيد - مدير الفرقة»

يذكر أن فرقة الشرقية للفنون الشعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تأسست عام 1968، وهي إحدى الفرق الاستعراضية التي حازت على إعجاب محبيها في نحو 40 دولة حول العالم، فهي تعد من أشهر وأبرز الفرق المصرية التي تقدم التراث الشعبي المصري، وخاصة التراث الشعبي الشرقاوي.