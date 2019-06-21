شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات «الصحة» لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الخميس، بديوان عام الوزارة، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بهدف مراجعة خطط الطوارئ والخدمات الإسعافية البرية والنهرية، والجوية، واستعدادات القطاعي الوقائي والعلاجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، ووكلاء الوزارة ومديري المدريات في محافظات القاهرة، الإسماعيلية، والسويس والإسكندرية.

وأكدت وزيرة الصحة على جاهزية جميع المستشفيات في المحافظات الأربعة التي ستقام عليها مباريات البطولة، وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، حيث تم تأمين مواقع الملاعب (المبارايات والتدريب) والتأمين الطبي للجماهير من خلال توفير سيارتي إسعاف داخل الملعب و ٨ سيارات في محيط الملعب الخارجي، بالإضافة إلى الدعم الإسعافي من القطاعات المجاورة، كما تم تأمين الوفود و مقرات إقامة المنتخبات المشاركة بتوفير سيارة إسعاف لكل فندق، فضلا عن سيارة إسعاف مصاحبة لكل فريق.

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وأوضحت أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغات «الإنجليزية والفرنسية»، حيث يتلقى الخط الساخن جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، مضيفًا أنه سيتم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي يقيم فيها وفود الدول الأجنبية.

كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية. بجانب استقبال البيانات في حالة وجود مصابيين، وحصر عدد البلاغات من خلال نظام مُميكن.

وأضافت «زايد» أنه تم توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة موزعة على المطارات والمعابر البرية والبحرية تحوي «جهاز صدمات، جهاز تنفس صناعي، جهاز مراقبة عمليات حيوية Monitor، حقيبة طوارئ متقدمة، ونقل آمن وعزل للحالات المرضية المعدية».

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مديري المدريات في المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال مراقبة الأغذية والمياه وترصد الأمراض المعدية ورصد الحالات المرضية في الفنادق وأماكن إقامة الوفود المشاركة في البطولة والمطاعم المحيطة.

وأضاف أنه تم تحديد 2 مستشفى متخصص بكل محافظة من المحافظات المقام عليها البطولة، حيث تم إخلاء 30% من أسرة المستشفيات المعنية في التخصصات الحرجة والجراحية والحروق، فضلا عن توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، كما تم التأكيد علي تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوي خلال فترة البطولة.