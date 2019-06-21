شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق أحمد نايف الدليمي يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. أحمد نايف الدليمي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية التعايش بين الأديان السماوية السَمِحة في العالم العربي ومن جانبه تحدث السفير الدليمي عن دور الحكومة العراقية في توفير المناخ الآمن لعودة الأُسر المسيحية النازحة إلى مناطقها المحررة في مدينة نينوى، مؤكداً عزم الحكومة العراقية على إعادة إعمار وتأهيل كافة الكنائس والأديرة التي أستهدفتها عصابات داعش الظلامية، مُشدداً على أن مسيحيي العراق هم مكوِّن مهم في النسيج العراقي ولهم دور رئيس في العملية السياسية هذا وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية العلاقات بين العراق ومصر، ودورالحضارتين الرافدينية والمصرية في التواصل الإنساني القديم، مُثمناً دعم الحكومة العراقية في افتتاح الكنيسة القبطية مؤخراً في بغداد.

ووجَّه السفير أحمد الدليمي، الدعوة لقداسة البابا تواضروس الثاني، لزيارة العراق، وعبَّر قداسته عن تثمينه لهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب وقت. وفي نهاية اللقاء شكر السفير الدليمي قداسة البابا تواضروس الثاني على حفاوة الإستقبال والروح الأخوية الصادقة التي سادته، وعلى المطبوع التذكاري الذي أهداه قداسته له وقد حضر اللقاء السيدان أحمد الراوي، ومصطفي أحمد عبدالرضا، الملحقان في السفارة.