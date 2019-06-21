شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من انتشار القمامة بشوارع الغردقة..فئران وحشرات وروائح كريهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من المواطنين بمدينة الغردقة من انتشار القمامة بعدة مناطق وسط نقص في عدد الحاويات والعمال التابعين للشركة التي تتولى أعمال النظافة، وفي مناطق أخرى فاضت القمامة من الحاويات وتناثرت في الشوارع، حيث تتجاهل شركة النظافة الشوارع الفرعية والجانبية.

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وطالب الأهالي مسؤولي تلقي شكاوي المواطنين بمجلس الوزراء بالتحقيق في انتشار القمامة بعدة مناطق بمدينة الغردقة.

ففي شارع الكنيسة وسط المدينة امتلات حاويات القمامة بالمخلفات وانتشرت الروائح الكريهة بسبب تأخر تفريغ الحاويات المتواجدة وتراكم القمامة في الحاويات طوال اليوم دون تفريغ مما أدى إلى ظهور الروائح الكريهة والفئران والحشرات، مطالبين بزيادة عدد الحاويات وعدد مرات تفريغها يوميا بسبب سرعة امتلائها بالقمامة.

وطالب الأهالي بتدخل محافظ البحر الأحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة التي تتولي أعمال جمع القمامة والنظافة، وتدهور أحوال النظافة بالمدينة السياحية.