شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية مفاجئة على بقالي التموين والمخابز البلدية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرية تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز وبقالي التموين والمحال التجارية وكافة الأنشطة التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمراقبة الأسعار وإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء وتطبيق القانون على غيرالملتزمين.

من جانبها، قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تموينية، برئاسة محمد المرشدي، على المخابز البلدية والتجار التموينيين بنطاق المركز وتم تحرير ١٢ محضر إثبات حالة ضد المخابز المخالفة، لوجود نقص وزن في رغيف الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات واستخدام ماكينة الصرف في غرض غير المخصص لها.

كما تم تحرير المحضر رقم 419 ج. ا.د ضد «م. ح- تاجر تمويني» لعدم تقديم إخطار محاسبة والمحضر رقم 466 ج. ا د ضد «ا. غ. ع- صاحب مخبز» لاستخدام ماكينة صرف الخبز في صرف السلع التموينية وتجميع سلع تموينية بغرض الاتجار فيها في السوق السوداء وتم التحفظ على كمية من الزيت والسكر التمويني والمحضر رقم 467 ج. ا. د ضد «م. ز- صاحب مخبز» لعدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق.