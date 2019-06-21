شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق بالقاهرة د. أحمد نايف الدليمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في الإعمار وإعادة البناء، ومساعي عقد اللجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة في القريب العاجل.

من جانبه، نقل السفير للدكتور مدبولي تحيات رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ووزير الخارجية الدكتور محمد على الحكيم، مع تمنياتهما للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار، ورغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر بين البلدين.