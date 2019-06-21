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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت فنادق البحر الأحمر لـ«بطولة الأمم الأفريقية»؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدت فنادق البحر الأحمر لبطولة كاس الأمم الأفريقية من خلال تجهيز شاشات عرض ووضع بوسترات وتميمة البطولة داخل الفنادق لدعوة السائحين لمتابعة المباريات.
وأكد كامل أبوعلي، رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ضرورة الالتفاف والتشجيع المثالي للمنتخب المصري لإنجاح البطولة وترسيخ صورة مصر المتحضرة أمام العالم كله.
وناشد «أبوعلي»، كل العاملين بالسياحة بضرورة تدعيم نجاح البطولة من خلال عرض المباريات في كل المنتجعات السياحية المصرية من الإسكندرية حتى أسوان ودعوة السائحين الأجانب للاستمتاع بالمباريات وتحضير عروض فنية جذابة مصاحبة للحدث لنقل الصورة الذهنية للبطولة لكل دول العالم.
وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية، بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحيا يروج لمصر التي تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل، مؤكدا أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة.
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