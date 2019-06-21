شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت في انتخابات الاعادة بانتخابات نقيب مهندسي الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، عن فتح باب التصويت في انتخابات الإعادة على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالغربية، بين كلا من المهندس عادل عطية، والمهندس علاء فهمي، عقب حصولهما على أعلي نسبة تصويت في الجولة الأولي للانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية، تجري العملية الانتخابية تحت اشراف قضائي كامل.

وقال المهندس احمد السيد، رئيس لجنة الانتخابات، ان التصويت سيستمر حتى السادسة مساء اليوم، ومن ثم سوف يتم اعلان النتيجة مساء اليوم الجمعة الموافق 21/6/2019.

يذكر أن المهندس عادل عطيه سعد عطيه حصل في الجولة الاولي على ٨٧٦ صوت، فيما حصل المهندس علاء فهمي يوسف على ٤١١ صوت.