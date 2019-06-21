شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في التصنيف البريطاني لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول نتيجة تصنيف الجامعات «QS» البريطاني لعام 2020، ويشمل ترتيب أفضل 1000 جامعة في العالم من حوالي 30 ألف جامعة ومعهد عال في 238 دولة، مشيرا إلى أن التصنيف ضم 5 جامعات مصرية هي الجامعة الأمريكية في القاهرة وجاءت بالمتربة 395، وجامعة القاهرة في المرتبة 521، وجامعات عين شمس والإسكندرية وأسيوط، والذين جاءوا في الترتيب من 801 – 1000 جامعة.

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وأضاف عبدالغفار، في تصريحات الجمعة، أن تصنيف الجامعات العالمي «QS» يعتمد في تقييمه على التميز في البحث العلمي، واستطلاع آراء أكثر من 40 ألف من الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية ومسؤولي التوظيف وأصحاب الشركات والأعمال وإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين؛ ونسبة الأساتذة مقارنة بعدد الطلاب، وعدد الأساتذة والطلاب الدوليين.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإدراج الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، بما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات المصنفة عالمياً، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل، نظراً لسمعة الجامعة الطيبة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها للمجتمع على موقع التصنيف مما يجعل معظم الجامعات حريصة على أن تدرج ضمن هذه التصنيفات وتتسابق فيها وتفتخر بذلك بين نظيراتها.

وأشاد وزير التعليم العالي بدور لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي المشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى شكلت بقرار من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وتشمل ممثلي جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والتي يرأسها نائب الوزير في عقد العديد من ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، يحاضر فيها خبراء مصريون وأجانب؛ بهدف المساعدة في إعداد ملفات الجامعات التي ستتقدم لمؤسسات التقييم وتنمية مهارات ممثلي هذه الجامعات، بالإضافة إلى دمج الروابط المختلفة لأسماء وعناوين الجامعات المذكورة في النشر العلمي، حيث أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد أدى سابقاً إلى عدم احتساب الأبحاث المنشورة كاملة للمؤسسة، مما أثر بالسلب على تصنيفها.