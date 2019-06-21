شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5224 مخالفة مرورية متنوعة 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 2214 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.