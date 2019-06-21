شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تودع السفير الألماني بمصر بمناسبة انتهاء فترة عمله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت الجامعة الألمانية بالقاهرة، يوليوس جورج لوى سفير المانيا الاتحادية بمصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، بحضور 53 من سفراء الدول الأوروبية والعربية والآسيوية، ومشاركة أعضاء سفارة دولة المانيا الاتحادية وممثلي وزارة الخارجية المصرية وعدد من المؤسسات الألمانية والمعاهد الثقافية والشخصيات العامة.

وقدم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الشكر للسفير بصفته ممثل لدولة ألمانيا في مصر، بالإضافة إلى كونه عضو بمجلس أمناء الجامعة الألمانية، ولدعمه ومشاركته في العديد من الأنشطة التي بدأتها الجامعة في مصر والتي أصبحت تمثل نموذجا ناجحا للمشاريع تنموية.

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وأهدي منصور «لوي» هدية تذكارية مجسم «بوابة الأمل» كأيقونة معبرة عن أهمية التعليم العابر للحدود لربط الحضارات والبشر في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، أكد يوليوس جورج لوي السفير الألماني بمصر، أن الجامعة الألمانية بالقاهرة أكبر مشروع تعليمي ألماني عابر للحدود تفتخر وتعتز به دولة ألمانيا، مضيفاً :«لقد انبهرت بالنجاح الذي حققته الجامعة وبقصة إنشائها».

وأضاف «لوي» أن إنظامه إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أعطاه فرصة التعمق في مفهوم العلم ومدى قدرته على تعميق العلاقات المختلفة بين الشعوب، موجهة الشكر لكل من أسرة الجامعة الالمانية وكافة القطاعات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية لتعاونهم معه في إطار عمل الجامعة الألمانية بالقاهرة في هذه المجالات المختلفة، مشيدا بالدعم الذي تلقاه طوال فترة عمله كسفير لدولة ألمانيا بمصر.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تدعو يوليوس جورج لوى سفير المانيا الإتحادية بمصر بمناسبة إنتهاء فترة عمله في مصر