شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من الدقهلية: «خيانة الأوطان هي من صميم خيانة الدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «خيانة الأوطان هي من صميم خيانة الدين لأن الدين يلزمنا بحماية الأوطان وضمان الأمانة والأمن لكل من يدخل الوطن بشكل قانوني أو يعيش عليه، كما يلزم المسلم أن يوفى الأمن والأمان للبلدان التي يعيش فيها حتى لو كانت غير مسلمة».

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بعنوان «مفهوم الأمان في العهد الحديث»، والتي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد النادي بميت غمر، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وكاهن كنيسة ميت غمر، ومختار الخولى السكرتير العام، وسعد الفرماوى السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشار «جمعة» إلى أن «مفهوم الأمان في الإسلام هو الوفاء بالعهود وتوفير الأمن ورد الأمانة، والإسلام أمرنا أن نوفى بعهدنا حتى لو مع غير المسلمين، وفى العهد الحديث الأمان يعنى أن كل من دخل بلدنا بطريق قانونى أي بتأشيرة وإذن دخول أو حكم أي من خلال معاهدات، سواء كان زائرا أو سائحا أو مقيما له عهدا أمام الله ورسوله وأن يحرم المساس به أو بدمه وماله وعرضه وله حق الإكرام لأن سماحة ديننا تأمرنا بذلك».

وأضاف الوزير: «ولو وجدت مخالفة من هذا الشخص القادم لوطنك أو ارتبت في تصرفه ماعليك إلا أن تخبر الجهات المختصة، ولا يجوز لك أن تتصرف معه بشخصك، فكل من دخل بلدنا فهو آمن وقال الله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ثم قال: ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، أي عليك أن توصله لمكان الذي يأمنه أي حتى يعود لبلده، وهذا هو الدين الإسلامي البرىء من الأفكار الضالة المنحرفة التي تهدم الدين والإنسانية وتحض على القتل والإرهاب».

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وتابع: «وتمتد هذه التعاليم للمسلمين الذين يعيشون في بلاد أخرى غير مسلمة فعليهم أن يكونوا أمناء على هذا البلد وأهلها، فكما استقبلوك وأمنوك في وطنهم فعليهم في ذمتك كمسلم الأمن والأمان والله أمرنا بأن نوفى العهود حتى مع غير المسلمين».

وحذر وزير الأوقاف من خيانة الوطن أو ترويع الآمنين فيه، قائلا: «أمرنا الدين أن نكون أوفياء لوطننا، فخيانة الوطن هي من صميم خيانة الأديان، فخير الناس خيرهم لأهله وخيرهم لوطنه، وكان لزاما علينا وواجبا أن نكون أوفياء في العهد مع أوطاننا».

واستشهد بأبيات الشاعر أحمد شوقي، قائلا: «لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه.. وبالدُّنيا العريضة ِ نَفتديه، إذا ما سيلتِ الأرواحُ فيه.. بذلناها كأنْ لم نعطِ شيَّئا».

وفى نهاية الخطبة، أشاد وزير الأوقاف بحضور محافظ الدقهلية وبعض القساوسة افتتاح المسجد وحضور الخطبة، قائلا إن «مشهد حضور الإخوة الأقباط لافتتاح المساجد مشهد يتكرر في محافظة الدقهلية خاصة وفى ربوع مصر كلها ومشاركة المحافظ والأخوة الأقباط معنا اليوم رسالة للعالم بسماحة الأديان في مصر وتبرز مدى تماسك النسيج المصري الذي يسر الصديق ويغيط العدى وبهذا التماسك تبقى مصر آمنة في وجه الأعداء».

وأشار إلى أن «حماية دور العبادة واجب دينى ووطني، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أمر من الله سبحانه وتعالى فلا إكراه في الدين فمن حق الناس الاختلاف والتنوع في عبادة الله وحماية دور العبادة كمبنى وكشعائر وأمنا للناس من الدين ومخالفة ذلك خيانة لأوامر الله عز وجل».