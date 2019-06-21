شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد النادي ويزور ضريح الشيخ الشعراوي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد النادي بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويلقي خطبة الجمعة به بعنوان «مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر».

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ويتوجه وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة لزيارة ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوى بالمدينة بمنطقة دقادوس.

وأكد الوزير، في بيان، أن الشيخ الشعراوي رحمه الله قيمة وقامة، وهو واحد من أفضل من خدموا كتاب الله عز وجل في تاريخنا الإسلامي وعلامة بارزة في تفسيره.

يذكر أن مسجد النادي مقام على مساحة ألفي متر مربع، وتم تجديده بالجهود الذاتية، بمدينة ميت غمر مسقط رأس الشيخ الشعراوي.