عروض "الصوت والضوء" مجانًا لوفود كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

خاطبت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وزاة الشباب والرياضة، باستعداد مناطق عروض الصوت والضوء لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لحضور العروض مجانًا في (الهرم – أبوسمبل – الكرنك – فيلة – إدفو).

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، في بيان الجمعة، إنه بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضة تم دعوة الوفود الرسمية والفرق المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية، في عروض الصوت والضوء بكل اللغات مجانا في مناطق الصوت والضوء الخمسة خلال فترة البطولة، ليس هذا فقط بل ومنح الجماهير الأفريقية لجميع الفرق خصما خاصا لتكون التذاكر بسعر تذكرة المصريين 65 جنيهًا بدلا من 250 جنيهًا.

وتعتبر البطولة، أولى الخطوات نحو تنشيط السياحة الأفريقية، ما يتطلب إخراجه بصوره تبرز المعالم الأثرية والسياحية بجانب استغلالها سياحيا وإعلاميا على أكمل وجه، بالإضافة إلى وضع الاستعدادات اللازمة في كل المناطق الأثرية لاستقبال هذه الوفود بما يليق بمكانة مصر، بحسب البيان.

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وأضاف "سعد"، أن عام 2019 هو بداية قوية لفتح سوق سياحي أفريقي بمصر فمع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي والاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا وبدء فعاليات أسوان عاصمة للشباب الأفريقي في هذا العام وما تقوم به الآن الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم شركة مصر للسياحة فى زيادة الحركة السياحية الأفريقية لمصر كل هذا عوامل تدفع الحركه السياحية الأفريقية بمصر وكل هذا يعطي رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر.

وتابع :"الصوت والضوء تحرص دائمًا على المشاركة المجتمعية والعمل على النهوض بمصرنا ونشر السياحة الثقافية".

ونوه إلى إقامة حفل القرعة للبطولة على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الهرم وكانت بصورة مشرفة جذبت انتباه العالم ونستعد الآن لاستقبال الوفود المشاركة من جميع الجنسيات ليتعرفوا على حضارات مصر العظيمة.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة، مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.