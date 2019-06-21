"عنين مفتحة لأي إرهابي".. ماذا قال عمرو أديب قبل افتتاح أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

طالب الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بمساعدة الدولة في إجراءات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، بحسن استقبال الضيوف الأفارقة.

وقال أديب عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، اليوم: "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي".

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وأضاف: "مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها؛ حسن الاستقبال لضيوفنا الأفارقة وعنين مفتحة لأي عدوان إرهابي.. بالنجاح والتوفيق، مصر قدرت وتقدر".

يبدأ المنتخب المصري مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم الجمعة بمباراة الافتتاح ضد منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب وشغف غير عادي من الجماهير المصرية.