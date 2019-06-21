رغم بداية الصيف.. الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

ويبدأ اليوم الجمعة، فصل الصيف رسمياً. فيما تراجعت درجات الحرارة من درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 23 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 23 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 36

السويس 26 35

العريش 19 31

رفح 20 31

رأس سدر 25 36

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نخل 17 35

نويبع 25 35

طابا 24 34

كاترين 16 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 36

بنى سويف 24 36

المنيا 23 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

قنا 26 40

الأقصر 27 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 42

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 26 38

ابو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 27 35

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