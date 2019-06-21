محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: يشارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الاحتفالية السابعة لليوم الأفريقي للخدمة العامة بالعاصمة الكينية نيروبي ، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري. ويشارك في الاحتفالية وزراء الخدمة المدنية في القارة الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التنظيم والإدارة يشارك في احتفالية اليوم الأفريقي للخدمة العامة بكينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.