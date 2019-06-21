مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 21 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 21 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدر.

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 21 متهم، بحوزتهم 430 جرام حشيش، 166 أقراص مخدرة، 150 جرام استروكس، 138 جرام هيروين.

و في مجال قضايا الأسلحة النارية 2 متهم، بحوزتهم 10 طلقات مختلفة الأعيرة..

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة