مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 87 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 87 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 87قضية تموينية تنوعت ما بين 23 عدم حمل شهادة صحية، و11 عدم الإعلان عن أسعار، و19 إدارة منشأة بدون ترخيص، و10 انتاج خبز ناقص الوزن، و9 خبز غير مطابق للمواصفات، و87 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.