مصر | "تحت التهديد".. التحقيق مع عاطلين لسرقتهما هاتفا محمولا من طالب بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحت التهديد".. التحقيق مع عاطلين لسرقتهما هاتفا محمولا من طالب بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من طالب بكلية الطب كرها عنه بالنزهة.

وتعود البداية عندما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من طالب بكلية الطب كرهًا عنه بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة القسم، من ضبط كلًا من عاطلين حال إستقلالهما دراجة بخارية "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما ( 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول "مجهول المصدر").

وبمواجهتهم ااعترفا، بأن الهاتف المحمول قاما بسرقته من أحد الأشخاص كرها عنه، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوايلي، وأمكن التوصل إلى مالك الهاتف المحمول وتبين أنه (طالب بكلية الطب)وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.