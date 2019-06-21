مصر | تحرير 143 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 143 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة قطاع اكتوبر وأسفرت في مجال المرور 18 سحب متنوع – 65 كلبش – 60 نموزج 125 باجمالى 143 مخالفة مرور.

وفي مجال المرافق تم ضبط ثلاجه – 4 ميزان – 1 عربة فول – 2 شمسية – 4 إسطوانة غاز – 9 إستاند – 2 عربة يد – 200 لوح خشبى – 86 شيكارة أسمنت – 30 طن قمامة – باجمالى 339 مخالفة.

وتم تقنين الإجراءات حيال تلك الوقائع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.