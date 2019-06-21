مصر | "مقاهي المخالفة" و"باعة جائلين".. رفع 4018 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقاهي المخالفة" و"باعة جائلين".. رفع 4018 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة حملة مكبرة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وأستهدفت الحملة بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية وقد أسفرت الحملة في مجال المرافقعن ضبط 2031 كرسى متنوع – 7 تروسيكل – 32 إسطوانة غاز – 238 ترابيزة – 85 إستاند – 15 ثلاجه – 82 طقطوقة – 19 عربة يد – 38 ميزان – 23 كرتونة مياة – 35 شمسية – 5 كنبة – 12 جنط سيارة – 55 محضر إشغال – 7 فرش لبيع الخردوات والنظارات – 180 لوح خشب – 47 تروللى – 7 قرار غلق وتشميع -7 سيخ حديد – 4 بنك خشب – 4 كوريك – 160 عرق خشب – 2 خلاط + ونش – 142 قلب شيشة – 23 لفتة إعلان – 1 سماعة صب – 7 مرتبة – 7 تابلوه – 4 تراك قماش – 3 عربة كارو – 1 سيارة ربع نقل – 4غرزه شاى 2 عربه فول -50 محضرتنظيم -4 خزان مياه - 2 باب حديد – 10 كرتونة سراميك – 7 برويطة – 7 ماليكان – 2 وجاء فحم وبلغ أجنالى المخالفات 4081 مخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدا.