أخبار مصر | شباب أكثر من 43 دولة يشاركون فى الملتقى التثقيفي الثالث للوفد الإفريقي بمنحة ناصر للقيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب أكثر من 43 دولة يشاركون فى الملتقى التثقيفي الثالث للوفد الإفريقي بمنحة ناصر للقيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع مركز التعليم المدني بالجزيرة، التابع لوزارة الشباب والرياضة، الملتقى التثقيفي الثالث للوفد الإفريقي المشارك بمنحة ناصر للقيادة من أكثر من 43 دولة أفريقية.

وجاء ذلك في إطار جهود القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لدعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019.

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وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب أفريقيا الواعد مقدماً التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لشعب مصر.

وشملت فعاليات الملتقى محاضرة عن الأعمال البطولية التى قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض كذلك إستعراض المشروعات التنموية التي تنفذها جمهورية مصر العربية فى دول قارة أفريقيا، وشارك عدد من الشباب الإفريقي بتقديم عدد من الفقرات بالزي الرسمي للتعريف بدولهم، كما تم تنفيذ فقرة فنية تضمنت النشيد القومي لبعض الدول الإفريقية.

وفي نهاية الملتقى، تم تكريم أبناء وأسر شهداء القوات المسلحة الذين شاركوا بقوات حفظ السلام بأفريقيا، وتكريم منظمي الندوة وعدد من الشباب الأفريقي.