أخبار مصر | محافظ الجيزة: مهلة شهرين لسداد الرسوم لطالبي تقنين أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: مهلة شهرين لسداد الرسوم لطالبي تقنين أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت محافظة الجيزة كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، سرعة قيامهم بسداد رسوم الفحص والمعاينة، وتسليم اصل ايصال السداد للوحدة المحلية المختصة فى موعدا اقصاه يوم الخميس الموافق 29/ 8 / 2019، وإلا سيتم الغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن ودرج الارض ضمن حملات الازالة، لازالة التعديات واستردادها بالطريق الادارى وذلك لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تاتى ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين على أراضي أملاك الدولة ودفع العمل بهذا الملف الحيوي حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسة المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين.

وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع القائمين على هذا العمل القومي بتكثيف مجهوداتهم لاسترداد حق الشعب والدولة ومجابهة التعديات على الأراضي التي تملكها الدولة زراعية كانت أو غير ذلك ليتم استغلالها بشكل أمثل في مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وصدرت لهم اذونات الفحص بالالتزام بالمدة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة تحسبًا لإدراجهم بموجات الإزالة القادمة.