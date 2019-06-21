أخبار مصر | الرئيس الأفغاني: نشكر شيخ الأزهر على دوره في الدعوة للسلم العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني: نشكر شيخ الأزهر على دوره في الدعوة للسلم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس دولة أفغانستان، أشرف غني أحمدزي، والشيخ فيض محمد عثمان، وزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، بممثلي الأزهر، د. عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ود. محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، خلال زيارتهما لدولة أفغانستان، وتم دعوتهما إلى تناول مأدبة العشاء بقصر الرئاسة.

وأثناء مأدبة العشاء ألقى رئيس الجمهورية أشرف غني أحمد زي، كلمة قدم فيها الشكر لوفد الأزهر ولمصر رئاسة وحكومة وشعبا، ولفضيلة الإمام الأكبر خاصة على دوره في الدعوة للسلم العالمي وتحركه العملي في دول العالم لتوضيح سماحة الإسلام.

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وقال الرئيس الأفغاني إنه من محبي وعشاق الأزهر وأنه مكث شهرًا في مصر زار خلاله الأزهر عدة مرات، مبينًا أن العلاقة بين مصر وأفغانستان علاقة وطيدة وتاريخية.

وأوضح السيد أحمد زي، أن لمصر والأزهر أفضال كثيرة على دولة أفغانستان، مبينًا أن عددًا من رؤساء أفغانستان وقادتها تعلموا في الأزهر مثل موسى شفيق، الذي أصبح سفيرًا، ومحمد صادق مجددي، درس بالأزهر وأصبح رئيسًا للجمهورية، وعبدالله الله عبد الله، ابن الأزهر وأصبح رئيسًا للجمهورية، والآن أعداد غفيرة من طلابنا بالأزهر، موضحًا أنه على علم باعتناء فضيلة الإمام الأكبر برعايته الدائمة للوافدين، مؤكدًا أن مصر والأزهر لهما مكانتهما لدى الأفغانيين.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية احتفت بممثلي الأزهر، كما وجه وليد الشريف، قنصل مصر، رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان د. عمر إبراهيم تمام، للحضور بالمؤتمر، كما حضر مأدبة العشاء بالقصر الجمهوري، واليوم تودع السفارة المصرية ووزير الحج والأوقاف الأفغاني ممثلي الأزهر الشريف.