شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في زيارة لقبر الشعراوي: كان أفضل من خدم كتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشيخ محمد متولى الشعراوي كان واحدًا من أفضل العلماء الذين خدموا كتاب الله في تاريخ الفكر الإسلامي كله، وكان علامة بارزة في السعي والحض على التفكير الديني السليم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لقبر الشيخ الشعراوى بقرية «دقادوس» في مركز ميت غمر على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية، التي افتتح خلالها مسجد النادي بميت غمر بالجهود الذاتية، وأدى صلاة الجمعة به بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام والمهندس سعد الفرماوي، السكرتير المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية وعدد من النواب.

Advertisements

وقال «جمعة» عقب زيارته للقبر: «قمنا بزيارة قبر الشيخ الشعراوى قبل صلاة الجمعة، وهذه الزيارة لها معنيان مقصودان، الأول بيان مشروعية زيارة القبور للعظة وليس للتعظيم، فهى زيارة عظة واتعاظ عن حال من سبقونا والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه».

واستشهد بالحديث الشريف عندما قال جبريل عليه السلام للنبي: «يا محمد عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ».

وأضاف وزير الأوقاف في كلمته: «المعنى الثاني والمقصود أيضًا هو أن هذه الزيارة ردًا منا على كل من تطاول أو حاول التطاول على رمز ديني ووطني له كل الاحترام والتقدير، فالشيخ الشعراوي كان واحدًا من أفضل ممن خدم كتاب الله، ليس في العصر الحديث فقط ولكن في تاريخ الإسلامي كله وحتى يومنا هذا، فقد كان رحمة الله عليه علامة بارزة في التفكير الدينى السليم وتعليم سماحة وعظمة الدين الإسلامي والدول تحافظ على رموزها الدينية والوطنية والعلمية والهندسية لأنهم كنز وقدوة لكل الأجيال ونحن في مصر لنا تاريخ حضاري عظيم يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة وعلى مدار هذا التاريخ كان لنا رموز أثرت في الإنسانية كلها وعلينا أن نحافظ على رموزنا، وهذا هو الوفاء الذي أمرنا به الله ورسوله».