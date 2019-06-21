شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية فريدة.. الشمس تضيء معابد 5 محافظات بمناسبة الانتقال الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المعابد الفرعونية بالأقصر وقنا وأسوان والوادى الجديد وسوهاج، الجمعة، ظاهرة فلكية فريدة تحدث بمناسبة حلول ما يسمى بالانتقال الصيفى للشمس، حيث تعامدت أشعة الشمس على معابد الكرنك في ظاهرتين فلكيتين فريدتين، تحدثان فيما يعرف بالتحول الصيفي، أحدهما في وقت الظهيرة، والأخرى وقت الغروب.

ففي وقت الظهيرة، شهدت المعابد تساقط الشمس العمودية من خلال فتحات أسقف معابد ومقاصير الكرنك لتنير التماثيل المقدسة، وأماكن موائد القرابين وصالات الأعمدة، وتنير أشعة الشمس الساقطة على شكل حزم ضوئية أجزاءاً من صالات المعبد.

وبحسب الباحث الأكاديمي، الدكتور أحمد عِوَض، المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بمعابد ومقاصير الفراعنة، فإن الشمس في وقت الظهيرة تعتبر في أقوى صورها التي سماها المصريون القدماء رع، وقد منح المصريون القدماء كثيرا من القدسية للشمس، كرمز من رموز الآلهة المقدسة، موضحاً أن مصر القديمة تشتهر بتفردها في معرفة علوم وأسرار الفلك، ورصد ودراسة الأجرام السماوية، وتوصلوا إلى السنة الحقيقية بدقة، فقسموا الليل والنهار إلى 12 ساعة ورصدوا الكواكب في السماء، وقسموا السنة إلى أيام وشهور وفصول.

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وأضاف أن الفراعنة استعانوا بالعلوم الفلكية في توجيه المعابد والمبانى والصروح والمقاصير القديمة، وكان لذلك دور مهم في حياتهم الدينية، مؤكدا أن «الرسوم المنقوشة على المعابد القديمة، تدلنا أن عمليات بناء المنشآت الدينية، كانت تبدأ برصد النجوم حتى يعرفوا الوجهة الصحيحة للمعبد الذي يقومون ببنائه، وتعرفوا على بعض الظواهر الطبيعية السماوية، ورصدوا ظاهرتى الخسوف والكسوف».

وأشار «عوض» إلى أن «فريقا بحثيا برئاسته وبعضوية الباحثين أيمن أبوزيد والطيب محمود، وبموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، تمكن من رصد 21 ظاهرة فلكية داخل المعابد والمقاصير القديمة في 6 محافظات مصرية هي الجيزة والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر، وهى ظواهر تؤكد على أن قدماء المصريين كانوا على معرفة مدهشة بعلوم الفلك».

من جهته، قال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن فريقا من الباحثين بالجمعية، قد قام برصد هذه الظاهرة الفلكية بمعبد الكرنك، على مدار سبعة سنوات بقصد خلق نمط سياحى جديد يخدم السياحة الثقافية بمدينة الأقصر تحت مسمى سياحة الفلك الأثرى، الذي يهتم به كثير من السياح الأجانب، موضحاً أنه بجانب مشاركة الجمعية مع الفريق البحثى الكبير الذي يترأسه الدكتور أحمد عوض، وهو الفريق الذي تمكن من رصد 17 ظاهرة فلكية في المعابد المصرية القديمة بأسوان والأقصر والوادى الجديد وقنا والجيزة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار.

وأشار إلى أن معابد الكرنك تحتل المرتبة الأولى عالميا، في استقبال الظواهر الفلكية، حيث تشهد خمسة ظواهر فلكية في العام، وتتنوع تلك الظواهر ما بين شمسية وقمرية ولاتوضع منهم على الخريطة السياحية للأقصر إلا واحدة فقط من الظواهر الخمسة، مضيفا أنه طبقا للمعتقدات الدينية القديمة للمصريين فقد كانت الشمس رمزا هاما نالت الكثير من التقديس واعتبروا أن شمس ظهيرة الانتقال الصيفى من أهم أطوار الشمس الثلاثة التي عرفوها تحت مسمى خبرى «ورع وأتوم».

وطالب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالعمل على دعم مشروع التوثيق السياحى للظواهر الفلكية في المعابد المصرية القديمة، الذي تتبناه الجمعية، ويقوم به فريق بحثى وعلمى متخصص برئاسة الدكتور أحمد عوض، وذلك بهدف دعم السياحتين الثقافية والفلكية، وأن تشارك الوزيرة باحتفالية تعامد الشمس على معبد آمون بالكرنك يوم21 من شهر ديسمبر المقبل، كواحد من أهم الأحداث والظواهر الفلكية في مصر، والذى تم وضعه على خريطة الجندة السياحية بمدينة الأقصر.