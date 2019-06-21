شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومي: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لـ3.7 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن.

وتلقى الوزير تقريرا من د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية لحجر الزراعين حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى ٢٠ يونيو الجاري.

Advertisements

وقال «أبوستيت» إن الصادرات بلغت 3 ملايين و728 ألفا و343 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 199 ألفا و259 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و637 ألفا و730 طنا، بالإضافة إلى تصدير 677 ألفا و376 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 246 ألفا و731 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 42 ألفا و565 طنا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و475 طنا.

ووفقا للتقرير، احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و133 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 11 ألفا و871 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5852 طنا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنا، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4869 طنا للفلفل و4826 طنا للخيار.