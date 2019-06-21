"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع المجر في مجال لمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ مع بيتر كيفك سفير دولة المجر بالقاهرة ويورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية والوفد المرافق له؛ تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة؛ بما في ذلك تبادل الخبرات والتدريب وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، خاصة في مجالات صناعة اللمبات الموفرة للطاقة "الليد" وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة لعدد من مجالات التصنيع ومنها عدادات المياه والغاز.

وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون مع دولة المجر الصديقة ؛ مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتعميق التصنيع المحلي لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

يأتي اللقاء في إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وخطة الدولة التي تشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في نشر اللمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع الموفرة للطاقة .

وأعرب "التراس"عن ترحيب الهيئة للتعاون مع شركة تنجسرام العالمية ذات التاريخ العريق في معدات الإضاءة, مشيرا إلي بحث ضخ استثمارات مشتركة لتلبية الطلب المتزايد من هذه المعدات للمدن والطرق الذكية والعاصمة الإدارية وكافة مشروعات التنمية المختلفة . مضيفا :إننا نستهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية .

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وأوضح أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للإتحاد الإفريقي يعد حافزا قويا للاستثمار والتعاون مع المجر . مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلي والعربي والأوروبي .

وعقب تفقد الوفد خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ومعرض المنتجات، أشاد يورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.

وقال :إننا نتطلع للتعاون والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من معدات الإضاءة الموفرة ,مؤكدا إنها خطوة هامة لتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة الإفريقية.

بدوره، أكد بيتر كيفك سفير دولة المجر أن التعاون بين القاهرة وبودابست سيشهد تحولا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي .