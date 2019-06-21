وزير الأوقاف يزور ضريح الشعراوي.. ويلقي خطبة الجمعة بميت غمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ألقى وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر بمسجد النادي بميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

ويزور وزير الأوقاف، ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر، في ذكرى وفاته.

وأكد وزير الأوقاف، أن الشيخ الشعراوي قيمة وقامة، وهو واحد من أفضل من خدموا كتاب الله عز وجل في تاريخنا الإسلامي وعلامة بارزة في تفسيره.