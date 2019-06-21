الجيزة تمهل طالبي تقنين أراضي الدولة شهرين لسداد الرسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أمهلت محافظة الجيزة، كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بضرورة سدادهم رسوم الفحص والمعاينة، وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه الخميس 28 سبتمبر المقبل.

وشددت الوزارة -بحسب بيان اليوم- على إلغاء طلب التقنين واعتباره كأنه لم يكن وإدراج الأرض ضمن حملات الإزالة لإزالة التعديات واستردادها بالطريق الإداري؛ وذلك لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين، حال عدم إنهاء الإجراءات قبل هذا الموعد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لمتابعة خطط عمل اللجان المُشّكلة للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين.

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وقال المحافظ إن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تأتي ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين على أراضي أملاك الدولة، ودفع العمل بهذا الملف الحيوي حتى إتمام المراحل للوصول إلى مرحلة تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين.

ووّجه المحافظ خلال الاجتماع القائمين على هذا العمل القومي بتكثيف مجهوداتهم لاسترداد حق الشعب والدولة، ومجابهة التعديات على الأراضي التي تملكها الدولة زراعية كانت أو غير ذلك، ليتم استغلالها بشكل أمثل في مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وصدرت لهم أذونات الفحص بالالتزام بالمدة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة؛ تحسبًا لإدراجهم بموجات الإزالة القادمة.​