زيادة 3 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأسبوع الأول من الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأسبوع الأول من الصيف، موضحا أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى 3 درجات بدءًا من، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "شاهين"، في تصريحات لمصراوي، إن درجات الحرارة في الأسبوع الأول من الصيف على جميع أنحاء الجمهورية ستكون أعلى من المعدل الطبيعي لتتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات بالنهار، لافتا إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

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ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، على السواحل الشمالية الغربية ما بين 30 إلى 32 درجة، وعلى محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة، وعلى الوجه البحري والقاهرة من 38 إلى 39 درجة، وفي شمال الصعيد من 42 إلى 43، فيما تتراوح من 45 إلى 46 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع: ارتفاع نسب الرطوبة يشعرنا بحرارة الجو، خلال الأسبوع القادم، والشبورة المائية ستكون على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، كما تنشط الرياح تنشط على المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

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