بحوزته كيلو حشيش.. أمن القاهرة يلقي القبض على "ديلر" حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، أحد الأشخاص وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بحلوان. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل"، 20 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "10" قطع لمخدر الحشيش، وزنت واحد كيلو جرام، هاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. جرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق

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