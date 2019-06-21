في يوم.. تنفيذ 84 ألف حكما قضائيا وضبط 210 قطع سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام، شن حملاته الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 210 قطعة سلاح ناري، 199 قضية مخدرات،283 دراجة نارية مخالفة، 26828 مخالفة مرورية، 1455 مخالفة مرافق، 36 قضية مصنفات، وتنفيذ 84943 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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