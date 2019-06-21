الداخلية: قافلة طبية للكشف على أهالي قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نظمت وزارة الداخلية، قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية الزعفرانة مركز رأس غارب بالبحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
القافلة الطبية تم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، على مدار 3 أيام لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية الزعفرانة بدائرة مركز شرطة زعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، إذ أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 208 حالات، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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