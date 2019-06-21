‏‫الداخلية ترسل بعثة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى المملكة العربية السعودية "جدة، الرياض" لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بها، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وجاء ذلك وفقاً لما يلى:- مدينة جدة – ابتداء من يوم 23/6/2019 ولمدة 12 يوم، مدينة الرياض – ابتداء من يوم 23/6/2019 ولمدة 7 أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.