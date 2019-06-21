ضبط هارب من 3 جرائم قتل مختبئا داخل فندق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد العناصر الإجرامية لاتهامه في قضية "قتل وسرقة بالإكراه"، أثناء اختبائه داخل أحد الفنادق بالأزبكية. كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل زراعي، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، سبق اتهامه فى قضيتين "قتل"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل وسرقة ماشية بالإكراه") حال تواجده بأحد الفنادق بدائرة القسم. وبمواجهته بما نُسب إليه أقر بأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

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