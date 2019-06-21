سطو مسلح على مزرعة دواجن بالزقازيق والأمن يضبط 5 من الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالزقازيق، من ضبط خمسة من مرتكبي واقعة السطو على مزرعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه بالإكراه.

تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من أحد المواطنين مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية أنه حال وجوده بمزرعة دواجن بدائرة المركز، فوجئ بحضور 4 أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم "بندقية آلية" مستقلين سيارة ملاكي واستولوا منه على مبلغ مالي قدره (300 ألف جنيه) كرهًا عنه وفروا هاربين.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص (لهم معلومات جنائية- اثنين منهم مقيمين بالشرقية، وباقي المتهمين مقيمين بالدقهلية).. كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات تنسيقًا وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الدقهلية، الإسكندرية) أسفرت جهوده عن ضبط 5 من مرتكبي الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرر أحدهم اتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالي لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، وأرشدوا عن (بندقيتين آليتين من بينهم البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، و18 طلقة نارية من ذات العيار، بندقيتي خرطوش و6 طلقات خرطوش من ذات العيار، دفتر توفير باسم أحد المتهمين مودع به مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالي المستولى عليه، مبلغ مالي قدره 31600 جنيه، السيارة المستخدمة في الحادث) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة للتحقيق .