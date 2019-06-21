"الداخلية" تفعل الخط التليفوني 15008 للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" عن العمل بالخط التليفوني رقم 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة. وأفادت الوزارة، بأنه ابتداءً من 1/7/2019، للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التي يجرى اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، بدلا من الخط التليفوني 108 السابق تخصيصه للغرض ذاتها.

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