الأمن العام: ضبط 7 عناصر إجرامية في مداهمة لمنطقة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة والمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان لضبط وملاحقة المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط "عاطل وربة منزل" حال استقلالهما سيارة ملاكي، بالمجاورة وبحوزتهما "60 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار.

Advertisements

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته " فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وضبط 3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة -، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم "350 جرام لمخدر الحشيش، هاتف محمول".

وضبط عاطل وبحوزته " فرد خرطوش، 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.