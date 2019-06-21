ضبط شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدي السيارات الميكروباص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط شقيقتين كونتا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات قائدي السيارات الأجرة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق" 41، بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم استوقفه (فتاتين “أدلى بأوصافهما التقريبية") وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي وهربتا.

Advertisements

أكدت التحريات صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شقيقتين، 27 سنة، 32 سنة، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات سائقي السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة 15 ألف جنيه من محاسب، 31 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجني عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثاني على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمتان واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة للتحقيق.