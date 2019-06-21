أخبار مصر | تعرف على موعد التقديم في المدارس العسكرية الرياضية لصناعة بطل أوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد التقديم في المدارس العسكرية الرياضية لصناعة بطل أوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشات القوات المسلحة المصرية العديد من المدراس العسكرية الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية في كل من الهايكستب والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط لقبول الطلبة المتفوقين رياضاً في إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبي والعالمي، لإمداد المنتخبات القومية فى كافة الألعاب الفردية بأجيال من الابطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى البطولات العالمية والأولمبية.

ووضعت القوات المسلحة شروطا للقبول بتلك المدارس وهي أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لكافة المراحل على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلتة الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وألا يكون فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة ، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء.

وذلك مع شرط إجتياز جميع الإختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية و إختبار القوام و النمط الجسماني والإختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً.

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بالإضافة لذلك يجب علي الطالب أن يجتاز جميع إختبارات المقررة كشرط أساسى لقبولة بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقاً لتقييم الجهات المختصة ، والحصول على بطولات رياضية على مستوى المنطقة أو الجمهورية ، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات كشرط تفضيلي.

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الأوليمبية والتى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والخماسى الحديث والترايثلون ، والرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلى وتضم ألعاب السباحة والغطس طبقا للخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها .

وتوفر المدارس العسكرية الرياضية العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والإجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان تفوقهم رياضياً وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالإستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ، إلي جانب الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية.

ويحصل الطلاب علي مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان ، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة العديد من الميداليات علي المستوى المحلى والعربى والإفريقى والدولى والعالمى والأوليمبى , وتكون مصروفات الإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية .