أخبار مصر | ختام فعاليات التدريب العسكري المشترك بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات التدريب العسكري المشترك بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتضمنت الفاعليات عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والإستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتيه وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

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وفى نهاية التدريب نقل اللواء أح / ناصر عاصي، مساعد وزير الدفاع، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة من دولة توجو , مرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر ، مشيداً بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية.

يذكر أن مصر تولي اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات خاصة فى ظل رئاسة الإتحاد الإفريقى لعام 2019 ، كما تساهم تلك التدريبات المشتركة فى تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو.