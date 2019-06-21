مصر | قافلة طبية للكشف بالمجان لأهالي قرية الزعفرانة ومراكز الشرطة بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة طبية للكشف بالمجان لأهالي قرية الزعفرانة ومراكز الشرطة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام؛ لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية الزعفرانة بدائرة مركز شرطة زعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.

وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 208 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.