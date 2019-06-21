مصر | سطو مسلح على مزرعة دواجن في الزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سطو مسلح على مزرعة دواجن في الزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط خمسة من مرتكبى واقعة السطو على مزرعة دواجن والإستيلاء على 300 ألف جنيه بالإكراه.

وتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من أحد المواطنين (مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) أنه حال تواجده بمزرعة دواجن مستأجرة بدائرة المركز، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم بندقية آلية مستقلين سيارة ملاكى وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه كرهًا عنه وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص لهم معلومات جنائية- إثنين منهم مقيمين بالشرقية وباقى المتهمين مقيمين بالدقهلية، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن إختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات تنسيقًا وإدارة البحث الجنائى بمديريتىأمن الدقهلية، الإسكندرية أسفرت جهوده عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أحدهمإتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالى لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، وأرشدوا عن 2 بندقية آلية من بينهم البندقية الآلية المستخدمة فى الواقعة، و18 طلقة نارية من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش و6 طلقات خرطوش من ذات العيار، دفتر توفير بإسم أحد المتهمين مودع به مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه، مبلغ مالى قدره 31600 جنيه، السيارة المستخدمة فى الحادث وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.