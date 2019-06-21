مصر | تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة

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وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5224 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2214 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.