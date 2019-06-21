مصر | أول يوليو.. تفعيل الخط 15008 للإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول يوليو.. تفعيل الخط 15008 للإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه تقرر العمل بالخط التليفوني رقم 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، ابتداءً من 1/7/2019.

وأكدت أن ذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلًا من الخط التليفوني 108 السابق تخصيصه لذات الغرض.